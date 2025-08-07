Al-Nassr cible Yoane Wissa

Al Nassr s’intéresse de près à Yoane Wissa. L’attaquant congolais de Brentford, sous contrat jusqu’en 2026, attire les convoitises de plusieurs clubs européens, dont Newcastle, Tottenham et Neom. Ces derniers ont entamé des discussions ces dernières semaines, mais se heurtent aux exigences élevées du club londonien, selon L’Équipe.

Brentford, déjà vendeur cet été avec les départs de Bryan Mbeumo à Manchester United (81 M€), Mark Flekken à Leverkusen (10 M€) et Christian Nørgaard à Arsenal (11,6 M€), pourrait encore se séparer d’un cadre. Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo et Félix, a récemment intensifié ses démarches et se montre prêt à satisfaire les demandes financières pour attirer Wissa en Arabie saoudite.