Grosse annonce pour Mason Greenwood

Indispensable aux yeux de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood (23 ans) ne quittera pas la cité phocéenne cet été. La porte est fermée à triple tour pour lui, malgré un fort intérêt de l’Arabie saoudite et d’Al-Nassr. Son avenir international semble aussi se dessiner. Passé par les sélections anglaises depuis U17 jusqu’à l’équipe A, avec laquelle il compte une seule et unique cape (en septembre 2020, contre l’Islande), il n’y a plus mis les pieds depuis ses soucis avec la justice.

En parallèle, le footballeur né en 2001 a toujours été dans le viseur de la Jamaïque. Ce mercredi, la BBC révèle qu’il a récemment obtenu un passeport jamaïcain. Ce qui pourra lui permettre de rejoindre l’équipe nationale du pays. Il ne lui reste qu’un changement à réaliser pour que tout soit bouclé, à savoir passer de la Fédération Anglaise à la fédération jamaïcaine de football. Il pourra ensuite être appelé en sélection et participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde le mois prochain contre les Bermudes et Trinité-et-Tobago.