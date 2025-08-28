Menu Rechercher
Monaco va recruter Stanis Idumbo

Par Matthieu Margueritte
Stanis Idumbo @Maxppp

La Ligue 1 va découvrir Stanis Idumbo. Recruté par le Séville FC en 2024, l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam va déjà quitter l’Andalousie. Selon les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto, le milieu offensif va rejoindre Monaco.

Les détails financiers de l’opération n’ont pas filtré, mais un accord a été trouvé entre les deux clubs. Âgé de 20 ans, l’international espoirs belge, dont le contrat court jusqu’en 2028, doit s’envoler vers la Principauté cet après-midi afin d’y passer la traditionnelle visite médicale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
