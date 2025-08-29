Chelsea va doubler l’OL pour Facundo Buonanotte

Facundo Buonanotte (20 ans) s’éloigne de l’OL. Alors que Brighton souhaite prêter son milieu offensif avant la fin du mercato, les Seagulls souhaitent qu’il engrange du temps de jeu en Angleterre, après une expérience à Leicester la saison dernière. Selon Fabrizio Romano et Sky Sports, Chelsea, le groupe BlueCo et Leeds United sont intéressés pour l’enrôler.

Mais de son côté, le joueur argentin avait donné son accord à l’OL et poussait pour rejoindre les Gones selon L’Equipe. Reste à savoir si l’OL pourrait convaincre Brighton, qui préférait ainsi le lâcher à Leeds United ou à Chelsea, bien que l’option Strasbourg pourrait prendre de l’ampleur avec l’arrivée de Chelsea dans le dossier. L’international argentin (2 sélections) aurait été séduit par le discours des dirigeants lyonnais, désireux de trouver un nouvel ailier titulaire avant la fin du mercato.