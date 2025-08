Thomas Müller a trouvé son nouveau club

Après 17 saisons au Bayern Munich, Thomas Müller fait ses valises. Libre de tout contrat, le légendaire milieu de terrain offensif allemand rejoint la Major League Soccer et les Vancouver Whitecaps. Convoité par d’autres écuries de MLS, le joueur de 35 ans a donné sa priorité aux Canadiens, actuellement deuxièmes de la Conférence Ouest du championnat.

« Les Whitecaps de Vancouver ont annoncé, mercredi, l’ajout de l’un des joueurs les plus décorés de tous les temps, le légendaire milieu de terrain offensif allemand Thomas Müller. Le grand joueur du FC Bayern Munich a signé pour le reste de la saison 2025 et l’accord comprend une option de joueur désigné pour 2026. Müller, qui occupera une place dans l’équipe internationale et occupera l’une des places libérées en raison de la liste des blessés de fin de saison, rejoindra officiellement l’équipe du club en attendant l’obtention de son certificat de transfert international (ITC), de son visa et de son permis de travail », a ainsi indiqué le club canadien.