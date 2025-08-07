Arsenal : la première totalement ratée de Viktor Gyökeres

C’est l’un des transferts amenant le plus de curiosité de l’été. Recruté par Arsenal contre 63,5 millions d’euros hors bonus, Viktor Gyökeres (27 ans) amène une certaine excitation du côté du nord de Londres. Il faut dire que le buteur suédois sort de deux saisons pleines avec les Lions avec qui il a remporté le championnat à deux reprises tout en inscrivant 97 buts et délivrant 28 passes décisives en 102 rencontres. Des chiffres impressionnants pour le nouveau numéro 14 des Gunners qui avait fait sauter le site d’Arsenal tout en explosant déjà les records de vente de maillot. Présenté lors d’un match de préparation contre Newcastle (3-2), il était rentré pour une quinzaine de minutes au match suivant face à Tottenham (défaite 1-0). Une prestation où il était difficile de se faire un réel avis tant il avait eu peu de moyens pour s’exprimer. En revanche, ce mercredi soir, il a eu plus de possibilités puisqu’il était bien titulaire face à Villarreal.

Un match difficile pour les Gunners qui ont été dominés par Villarreal qui s’est finalement imposé 3-2. Titulaire au coup d’envoi et disputant 63 minutes de jeu, Viktor Gyökeres ne s’est pas mis en évidence. Ne frappant qu’à deux reprises pour un tir cadré, il n’a touché que 14 ballons et n’a réussi que 4 passes sur 7 tentés. Peu trouvé au cours de ce match, il aura donc vécu une rencontre assez compliquée. «Il a fait ses débuts et s’est montré discret. Il lui faudra du temps pour s’adapter à ses nouveaux coéquipiers, car il a effectué des courses sans succès à plusieurs reprises», note l’Evening Standard qui l’a crédité d’un 6/10. De son côté, le Daily Express lui a accordé un 5/10 : «il a effectué de nombreuses courses qui n’ont pas été suivies, mais il doit aussi assumer sa part de responsabilité dans une performance décevante. Il a été touché par le ballon et a concédé un coup franc par frustration. Sa seule occasion digne de ce nom a été tirée directement sur le gardien dans un angle fermé.»

Viktor Gyökeres n’est pas encore à 100%

Un bilan assez moyen pour le Suédois. Pire, sa performance a été éclipsée par deux joueurs. Tout d’abord par un ancien des Gunners, Nicolas Pépé qui a été brillant contre Arsenal. L’ailier ivoirien qui s’est bien relancé en Espagne la saison dernière aura marqué le premier but des siens et fait vivre un vrai cauchemar à son ancien club. Il y a également le jeune talent de 15 ans Max Dowman qui a su se mettre en évidence. Rentré au moment où Viktor Gyökeres est sorti, il a apporté du dynamisme à l’attaque des Gunners pour aller chercher un penalty qui a été transformé par Martin Ödegaard. Pas forcément les débuts dont il aurait souhaité, mais l’ancien de Coventry peut toutefois compter sur le soutien de son coach Mikel Arteta. «Je pense qu’il était très important pour lui de commencer un match et de commencer à avoir la philosophie et la connexion avec l’équipe», a débuté le basque après la rencontre. Loin d’être déçu de la prestation de son joueur, le technicien espagnol n’est pas inquiet et s’attendait à une première peu évidente pour Viktor Gyökeres.

Mieux, il a vu des choses intéressantes pour la suite : «il n’est avec nous que depuis une semaine environ, mais j’ai vraiment vu beaucoup de choses et beaucoup de détermination, en particulier la façon dont il attaquait certains espaces. J’espère qu’il aura de bonnes sensations chaque jour à l’entraînement. Il développe également des relations avec d’autres joueurs, ce qui est très important pour lui, car cela va l’aider à atteindre sa forme idéale.» Pour autant, Mikel Arteta attend un vrai travail de Viktor Gyökeres sur le plan physique, car ce dernier est encore loin du niveau attendu : «en ce qui concerne son niveau de forme physique, je pense qu’il ne s’est pas vraiment entraîné avec une équipe depuis deux mois, il a fait six ou cinq séances, je pense avant aujourd’hui, donc je pense que samedi encore, il fera un autre pas en avant et il sera dans une meilleure condition.» Prochain test pour Viktor Gyökers samedi à 18h contre Bilbao dans le cadre l’Emirates Cup. Ce sera le dernier match avant la reprise de la Premier League et ce choc contre Manchester United lors de la première journée pour Arsenal.