Strasbourg refuse une grosse offre pour Dilane Bakwa

Cet été, Strasbourg est le club français le plus actif sur le mercato avec déjà plus de 85 millions d’euros dépensés. Le club alsacien profite évidemment de sa connexion avec Chelsea et le groupe Blue&Co depuis son rachat. Avec les moyens du fonds d’investissement américain, Strasbourg arrive à attirer du beau monde et peut aussi vendre rapidement des joueurs qui explosent chez lui.

C’est le cas de l’ancien Bordelais Dilane Bakwa qui a réalisé une très belle saison. L’ailier droit de 22 ans a une très grosse cote sur le marché anglais. Et après Leeds qui était prêt à dégainer plus de 20 millions pour lui, c’est désormais Nottingham Forest qui est passé à l’action. Selon les informations de L’Équipe, le club anglais a formulé une offre de 28 millions (24 millions + 4 millions de bonus). Offre refusée par Strasbourg qui attend plus de 30 millions pour laisser partir Bakwa. Les Reds pourraient revenir à la charge. Bordeaux suit aussi attentivement ce dossier puisque le club au scapulaire toucherait des indemnités de formation conséquentes si le deal dépasse 30 millions.