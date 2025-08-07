Menu Rechercher
Commenter 24
Coupe de France Féminine

MHSC : Laurent Nicollin annonce la future vente de la section féminine

Par Allan Brevi
1 min.
Laurent Nicollin, le président du MHSC @Maxppp

Laurent Nicollin, président du MHSC, a confirmé ce mercredi être en négociations exclusives pour céder la section féminine de Montpellier à des investisseurs anglo-saxons. Créée en 2001, la section avait brillé avec deux titres de championnes de France en 2004 et 2005. Mais pour le président montpelliérain, la réalité économique est devenue insoutenable : « il n’y a pas d’argent, pas de revenus publicitaires. Ça ne se développe pas », déplore-t-il au micro de RMC Sport.

La suite après cette publicité

Avec un budget annuel de 3 millions d’euros, Nicollin estime qu’un public de 10 000 personnes par match aurait été nécessaire pour envisager un avenir durable. « Ils sont peut-être meilleurs que nous », glisse-t-il à propos des potentiels repreneurs, tout en assumant qu’il est peut-être temps de passer la main.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France Féminine
Montpellier

En savoir plus sur

Coupe de France Féminine Coupe de France Féminine
Montpellier Logo Montpellier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier