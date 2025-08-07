MHSC : Laurent Nicollin annonce la future vente de la section féminine

Laurent Nicollin, président du MHSC, a confirmé ce mercredi être en négociations exclusives pour céder la section féminine de Montpellier à des investisseurs anglo-saxons. Créée en 2001, la section avait brillé avec deux titres de championnes de France en 2004 et 2005. Mais pour le président montpelliérain, la réalité économique est devenue insoutenable : « il n’y a pas d’argent, pas de revenus publicitaires. Ça ne se développe pas », déplore-t-il au micro de RMC Sport.

Avec un budget annuel de 3 millions d’euros, Nicollin estime qu’un public de 10 000 personnes par match aurait été nécessaire pour envisager un avenir durable. « Ils sont peut-être meilleurs que nous », glisse-t-il à propos des potentiels repreneurs, tout en assumant qu’il est peut-être temps de passer la main.