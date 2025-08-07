Ligue 1
Wamer Omari rebondit à Hambourg
Prêté la saison dernière du côté de l’Olympique Lyonnais, Warmed Omari n’avait pas vraiment brillé avec quatre apparitions, dont l’une lors de l’élimination en Coupe de France face à Bourgoin Jallieu (2-2, 4-2 aux Tab). L’international comorien n’est pas revenu longtemps à Rennes puisqu’il file en Allemagne.
Stade Rennais F.C. @staderennais – 10:31
Warmed Omari s’engage avec le Hambourg SV, pensionnaire de Bundesliga, sous la forme de prêt avec option d’achat.Voir sur X
Belle saison Warmed ! 🔴⚫️
En effet, le joueur de 25 ans rejoint le promu Hambourg sous la forme d’un prêt avec option d’achat. «Warmed Omari s’engage avec le Hambourg SV, pensionnaire de Bundesliga, sous la forme de prêt avec option d’achat. Belle saison Warmed», a ainsi annoncé le club breton.
