L’OL sur le point de s’offrir un autre international tchèque

L’Olympique Lyonnais prend un accent tchèque cet été. Après avoir notamment recruté le milieu offensif Pavel Sulc (24 ans) en provenance du Viktoria Plzeň, le club rhodanien devrait maintenant miser sur un autre de ses compatriotes, à savoir le jeune Adam Karabec (22 ans), comme le rapporte Livesport News. Polyvalent et capable de jouer ailier droit comme numéro 10, il arrive à un an de la fin de son contrat au Sparta Prague.

Prêté l’an dernier à Hambourg qu’il a aidé à monter en Bundesliga (3 buts et 8 passes décisives en 33 matches), ce joueur polyvalent comptabilise 29 capes (5 buts) avec les U21 de la Tchéquie . Convoqué en A, il n’était en revanche pas entré sur le terrain. Selon le média tchèque, Adam Karabec se serait déjà entretenu avec Paulo Fonseca et devrait passer sa visite médicale en début de semaine, toutes les parties du transfert seraient même déjà d’accord.

Un prêt avec option d’achat non obligatoire

A priori, Kaderabec arriverait sous la forme d’un prêt avec une option d’achat non obligatoire située autour de 3,5 millions d’euros. Sa polyvalence sur le front de l’attaque pourrait offrir plusieurs solutions à Paulo Fonseca, alors que la direction rhodanienne recherche encore un ailier droit et une doublure à Georges Mikautadze. Il arriverait pour endosser un rôle de doublure sur les postes offensifs.

De son côté, L’Équipe précise que cette arrivée ne remettra pas en cause le recrutement de l’ailier droit titulaire, que l’OL espère finaliser d’ici la fin du mercato. Ce qui est sûr, c’est que ce recrutement fait sens au regard de la nouvelle politique de recrutement adoptée par les dirigeants lyonnais : recruter des joueurs abordables possiblement sur leur dernière année de contrat, et ne plus dépenser plus de 10 millions d’euros sur un seul et même joueur.