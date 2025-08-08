Königsdörffer lâche ses vérités sur son transfert raté à Nice

Alors tout semblait en ordre pour son transfert à l’OGC Nice, Ransford-Yeboah Königsdörffer (23 ans) a finalement été recalé à la visite médicale. L’attaquant ghanéen devait s’engager pour 6 ou 7 M€ et aurait pu être aligné dès le match aller de 3e tour de qualifications en Ligue des Champions contre Benfica. Il n’en a rien été et le joueur est rentré à Hambourg où il est encore sous contrat jusqu’en 2026. Il n’est pas contre une prolongation d’ailleurs. «Je suis ouvert à tout, y compris une prolongation de contrat.» Il garde tout de même une dent contre les Aiglons et ne comprend pas sa visite médicale ratée.

La suite après cette publicité

«J’ai été surpris. Je n’ai jamais été blessé en trois ans au HSV. Je leur ai dit cela, et aussi que je ne comprenais pas leur décision. Nous n’avons pas réussi à trouver un dénominateur commun, affirme-t-il à Kicker avec un clin d’œil. «Quoi qu’ils aient trouvé, je suis en bonne santé, je suis en forme. Ils se sont peut-être trompés.» Königsdörffer est heureux de revenir en Allemagne. Il dit avoir étonné de voir Nice le contacter. «J’ai moi-même été surpris qu’un grand club européen comme Nice me fasse une offre. Les joueurs étaient initialement contents pour moi. Mais ils étaient tous contents à mon retour aussi. Certains m’ont serré dans leurs bras, d’autres m’ont simplement dit : "C’est un plaisir de te revoir."»