Real Madrid : Kylian Mbappé a eu un programme spécial pendant ses vacances

Si la saison dernière n’avait pas démarré de la meilleure des façons pour Kylian Mbappé, qui avait connu des premiers mois poussifs au Real Madrid en raison d’une condition physique pas optimale, l’attaquant français de 26 ans s’est préparé au mieux pour entamer l’exercice 2025-2026 plus en forme que jamais. Et pour cause : l’international tricolore (90 sélections, 50 buts) a même suivi un programme spécial pendant ses trois semaines de vacances.

D’après L’Équipe, le staff madrilène a conseillé à Mbappé de se déconnecter pleinement pendant les dix premiers jours, qu’il a passés à Marbella, en Andalousie, avec son frère Ethan. Les dix jours suivants ont été consacrés à un travail de force personnalisé, couplé à des exercices de course, le tout pendant une heure et demie par jour. Les tests physiques à la reprise ont montré que l’ancien joueur du PSG était déjà en bonne forme pour démarrer la très courte pré-saison du Real Madrid. Après une victoire contre Leganés (4-1) au centre d’entraînement de Valdebebas, les Merengues joueront un dernier match amical en Autriche face au WSG Tirol. La saison débutera par la réception d’Osasuna, le 19 août.