Tottenham : la réponse humoristique de Thomas Frank après le revers

Tottenham a finalement cédé face au PSG lors de la Supercoupe d’Europe après une remontada spectaculaire des Parisiens (2-2, 4-3 TAB). Malgré la défaite, les Spurs ont livré une prestation solide et courageuse, tenant tête à une équipe parisienne encore en rodage et largement favorite sur le papier.

Thomas Frank, l’entraîneur de Tottenham, a pris le revers avec légèreté et humour : « Je suis très fier des joueurs, du club, des supporters… On a joué contre la meilleure équipe du monde en ce moment. Quand tu fais 2-2 contre le PSG, tu as déjà coché quelque chose de positif. On perd aux tirs au but, donc on doit travailler ça (rires). Si tu regardes notre match je peux juste dire "whaou", quel match on a fait, quelle superbe performance. » Une sortie qui souligne l’orgueil et la fierté d’une équipe qui n’a pas démérité malgré la défaite.