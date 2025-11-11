Menu Rechercher
São Paulo : Oscar dans un état stable après avoir été victime d’un problème cardiaque

Oscar avec Shanghai @Maxppp

Les dernières nouvelles d’Oscar ne sont pas très bonnes. À 34 ans, l’ancien milieu de Chelsea est reparti du côté de São Paulo depuis décembre dernier. Il a passé des tests physiques avec le club brésilien ces dernières heures qui se sont révélés inquiétants pour sa santé. Il s’est senti mal, victime d’une complication cardiaque lors de cet examen de contrôle et a été « immédiatement été pris en charge par les professionnels du club et par l’équipe médicale de l’hôpital Einstein, qui était présente sur place», comme le précise le communiqué des Paulistas ce soir.

São Paulo FC
Nota oficial: Oscar
Arrivé à l’hôpital, l’état de l’ancien international (48 sélections, 12 buts) s’est stabilisé. Il reste néanmoins en observation et va réaliser des examens complémentaires. D’après Globo, Oscar est sous surveillance cardiaque depuis le mois d’août suite à une anomalie détectée. Lié à São Paulo jusqu’en 2027, le joueur pourrait décider de rompre son contrat et de prendre sa retraite sportive de manière anticipée. Il attend d’en savoir plus sur ses nouveaux examens avant de rendre sa décision.

