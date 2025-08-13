PSG : la sortie puissante de Luis Enrique sur la remontada parisienne

Après la folle remontada du PSG contre Tottenham en Supercoupe d’Europe (2-2, 4-3 TAB), Luis Enrique est revenu devant les médias sur la performance de son équipe. Malgré la victoire finale, l’entraîneur espagnol a reconnu les difficultés rencontrées par le PSG face à un adversaire physiquement au point et parfaitement rôdé après six semaines de préparation, contre seulement six jours pour Paris.

« Je suis tellement fatigué que je ne sais pas si je peux parler français correctement… » a commencé Luis Enrique en enchaînant ensuite en français. « Mais pour être honnête, je pense qu’on ne mérite pas ce trophée, parce qu’on a pu voir la différence entre une équipe comme Tottenham, après six semaines d’entraînement, et nous, après seulement six jours. Pendant 80 minutes, on a cherché à jouer notre football, mais il y a eu beaucoup de mauvaises passes, et on a eu la chance de marquer deux buts et d’aller aux tirs au but. C’est le foot, et pour nous c’est un très bon moment, et je suis très content pour nos supporters qui sont là toujours et qui n’ont pas arrêté de chanter et d’aider l’équipe. Quand on perdait, ils étaient encore avec nous. »