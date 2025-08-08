Amical : le Real Madrid s’offre le scalp de Leganés
Ce vendredi, le Real Madrid a affronté Leganés en amical sur le terrain numéro 7 du centre d’entraînement de Valdebebas. Pour cette rencontre disputée à huis clos, Xabi Alonso a misé sur un 4-3-3 plutôt offensif selon AS. Devant Courtois et une défense composée de Dani Carvajal, Huijsen, Asencio et Alvaro Carreras, le milieu de terrain Valverde, Ceballos et Brahim Diaz a soutenu le trio Mbappé, Vinicius Jr et Gonzalo Garcia.
Le jeune attaquant continue de se faire une place dans le groupe. Les Merengues se sont imposés 4 à 1 grâce à des réalisations signées Eder Militao, Brahim Diaz, Dean Huijsen et la pépite Thiago Pitarch. Il faut noter qu’Alvaro Carreras, arrivé après le Mondial des Clubs, a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs.
