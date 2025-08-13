PSG : record unique dans l’histoire du football français !

Le PSG a remporté la Supercoupe d’Europe après une folle remontada face à Tottenham (2-2, 4-3 TAB), malgré une première heure compliquée où les Spurs ont largement dominé le jeu. Les Parisiens, avec seulement six jours de préparation, ont su inverser la tendance dans les derniers instants, grâce notamment à leurs entrées tardives, pour offrir un nouveau trophée à leur saison déjà lancée sur une note positive.

Avec ce succès, le PSG devient le seul club français à avoir remporté la Supercoupe d’Europe, ajoutant un record supplémentaire à son palmarès continental. Une victoire historique qui souligne l’ambition européenne du club et confirme son statut de référence du football français sur la scène internationale.