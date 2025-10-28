Menu Rechercher
Le point médical du PSG avec un absent à Lorient

Par Matthieu Margueritte
Fabian Ruiz célèbre son but @Maxppp
Lorient PSG
Plus tôt dans la journée, le Paris Saint-Germain diffusait les quinze premières minutes de son entraînement. À cette occasion, on a pu apercevoir les retours de João Neves et de Fabian Ruiz à l’entraînement. Cependant, le milieu de terrain espagnol reste indisponible pour Luis Enrique.

Paris Saint-Germain
📌 Le point médical avant le déplacement à Lorient

@Aspetar
C’est ce que l’on peut lire dans le point médical envoyé par le club de la capitale. «Fabian Ruiz est en phase de reprise».

Ligue 1
PSG
Fabián Ruiz

Ligue 1
PSG Logo Paris Saint-Germain
Fabián Ruiz Fabián Ruiz
