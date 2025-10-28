Le point médical du PSG avec un absent à Lorient

Plus tôt dans la journée, le Paris Saint-Germain diffusait les quinze premières minutes de son entraînement. À cette occasion, on a pu apercevoir les retours de João Neves et de Fabian Ruiz à l’entraînement. Cependant, le milieu de terrain espagnol reste indisponible pour Luis Enrique.

C’est ce que l’on peut lire dans le point médical envoyé par le club de la capitale. «Fabian Ruiz est en phase de reprise».