PSG : bonne nouvelle pour João Neves et Fabian Ruiz
Le Paris Saint-Germain n’a pas encore publié son traditionnel point médical de veille de match, mais le club de la capitale proposait à ses fidèles supporters, ainsi qu’aux journalistes présents au Campus, de visionner les 15 premières minutes de l’entraînement des Rouge et Bleu.
À cette occasion, les observateurs ont pu s’apercevoir que Marquinhos, João Neves et Fabian Ruiz ont tous les trois participé à la séance collective. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique à la veille du déplacement à Lorient. Pour rappel, Neves n’a plus joué depuis le 17 septembre et Ruiz est indisponible depuis le 1er octobre.
