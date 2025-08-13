Claude Makélélé se réjouit de l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG

Lucas Chevalier peut compter sur l’appui de Claude Makélélé. Interrogé par RMC Sport ce mercredi, l’ancien international tricolore a affirmé son enthousiasme à l’idée de voir débarquer le portier français au Paris Saint-Germain. Pour lui, Chevalier a les armes pour passer derrière Gianluigi Donnarumma et réussir dans la capitale française.

«Je pense que c’est un très bon gardien, a exprimé l’ancien joueur du PSG. Il n’y a pas de pression. Pour lui, tout est nouveau, c’est une nouvelle aventure. Avec toute cette adrénaline qu’il a en lui, il va démontrer que lui aussi il a les capacités à jouer au Paris Saint-Germain. C’est de bon augure. C’est un Français, il est jeune. À Paris, il a saisi cette opportunité car il peut apporter beaucoup plus. Il a une carrière assez longue devant lui. Je pense qu’il va être à l’aise.»