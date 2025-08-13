Menu Rechercher
Commenter 2
Super Coupe UEFA

Claude Makélélé se réjouit de l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
Claude Makelele @Maxppp

Lucas Chevalier peut compter sur l’appui de Claude Makélélé. Interrogé par RMC Sport ce mercredi, l’ancien international tricolore a affirmé son enthousiasme à l’idée de voir débarquer le portier français au Paris Saint-Germain. Pour lui, Chevalier a les armes pour passer derrière Gianluigi Donnarumma et réussir dans la capitale française.

La suite après cette publicité

«Je pense que c’est un très bon gardien, a exprimé l’ancien joueur du PSG. Il n’y a pas de pression. Pour lui, tout est nouveau, c’est une nouvelle aventure. Avec toute cette adrénaline qu’il a en lui, il va démontrer que lui aussi il a les capacités à jouer au Paris Saint-Germain. C’est de bon augure. C’est un Français, il est jeune. À Paris, il a saisi cette opportunité car il peut apporter beaucoup plus. Il a une carrière assez longue devant lui. Je pense qu’il va être à l’aise.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Super Coupe UEFA
PSG
Claude Makélélé
Gianluigi Donnarumma
Lucas Eugène Chevalier

En savoir plus sur

Super Coupe UEFA Super Coupe de l'UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Claude Makélélé Claude Makélélé
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
Lucas Eugène Chevalier Lucas Eugène Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier