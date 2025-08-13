PSG : le geste dingue de Marquinhos avec Zabarnyi

«La concurrence (avec l’arrivée de Zabarnyi, ndlr) ? Je suis très heureux, personne n’a sa place ici, on l’a vu depuis l’arrivée du coach il y a deux ans. Après la victoire parisienne en Supercoupe d’Europe contre Tottenham, Marquinhos s’exprimait sur l’arrivée de son nouveau concurrent en défense, Illia Zabarnyi.

La suite après cette publicité

Et lors de la cérémonie de remise des médailles, le Brésilien a même eu un joli geste envers son nouveau coéquipier. Il lui a effectivement remis sa médaille de champion ! Un joli cadeau de bienvenue pour le désormais ancien joueur de Bournemouth, et la preuve que Marquinhos, c’est la grande classe !