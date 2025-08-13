Menu Rechercher
Commenter 26
Super Coupe UEFA

PSG : le geste dingue de Marquinhos avec Zabarnyi

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Marquinhos ici avec le PSG @Maxppp
PSG 2-2 Tottenham

«La concurrence (avec l’arrivée de Zabarnyi, ndlr) ? Je suis très heureux, personne n’a sa place ici, on l’a vu depuis l’arrivée du coach il y a deux ans. Après la victoire parisienne en Supercoupe d’Europe contre Tottenham, Marquinhos s’exprimait sur l’arrivée de son nouveau concurrent en défense, Illia Zabarnyi.

La suite après cette publicité
Thip
Marquinhos qui offre sa médaille à Zabarnyi, ça c’est du putain de capitaine 🙌

C’est son concurrent direct qui arrive à son poste, je trouve l’image EXCEPTIONNELLE 👏👏
Voir sur X

Et lors de la cérémonie de remise des médailles, le Brésilien a même eu un joli geste envers son nouveau coéquipier. Il lui a effectivement remis sa médaille de champion ! Un joli cadeau de bienvenue pour le désormais ancien joueur de Bournemouth, et la preuve que Marquinhos, c’est la grande classe !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Super Coupe UEFA
PSG
Marquinhos
Illia Zabarnyi

En savoir plus sur

Super Coupe UEFA Super Coupe de l'UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marquinhos Marquinhos
Illia Zabarnyi Illia Zabarnyi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier