Super Coupe UEFA
PSG : le geste dingue de Marquinhos avec Zabarnyi
1 min.
@Maxppp
«La concurrence (avec l’arrivée de Zabarnyi, ndlr) ? Je suis très heureux, personne n’a sa place ici, on l’a vu depuis l’arrivée du coach il y a deux ans. Après la victoire parisienne en Supercoupe d’Europe contre Tottenham, Marquinhos s’exprimait sur l’arrivée de son nouveau concurrent en défense, Illia Zabarnyi.
La suite après cette publicité
Thip @ThipOff – 23:37
Marquinhos qui offre sa médaille à Zabarnyi, ça c’est du putain de capitaine 🙌Voir sur X
C’est son concurrent direct qui arrive à son poste, je trouve l’image EXCEPTIONNELLE 👏👏
C’est son concurrent direct qui arrive à son poste, je trouve l’image EXCEPTIONNELLE 👏👏
Et lors de la cérémonie de remise des médailles, le Brésilien a même eu un joli geste envers son nouveau coéquipier. Il lui a effectivement remis sa médaille de champion ! Un joli cadeau de bienvenue pour le désormais ancien joueur de Bournemouth, et la preuve que Marquinhos, c’est la grande classe !
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer