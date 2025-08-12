Le Real Madrid fracasse le match de Liga aux USA

C’est la polémique du moment en Espagne : la fédération a déjà entamé les démarches pour que le duel de Liga de la 17e journée entre Villarreal et le FC Barcelone se joue à Miami. Un gros coup financier pour les instances du foot espagnol et les clubs impliqués, mais forcément, du côté des supporters, on l’a mauvaise et l’opinion publique espagnole est globalement contre.

Et le Real Madrid vient de publier un long communiqué dans lequel il exprime son opposition à l’organisation de matchs de Liga à l’étranger. « Le Real Madrid C.F. tient à exprimer à ses membres, à ses supporters et aux supporters de football en général son refus le plus ferme de la proposition de jouer hors d’Espagne le match correspondant à la 17e journée du championnat de première division entre Villarreal C.F. et le F.C. Barcelone. Cette mesure, promue sans information préalable ni consultation des clubs participant à cette compétition, viole le principe essentiel de réciprocité territoriale qui régit les compétitions de championnat à deux tours (un match à domicile et l’autre à l’équipe adverse), en modifiant l’équilibre compétitif et en accordant un avantage sportif indu aux clubs demandeurs. L’intégrité de la compétition exige que tous les matchs se déroulent dans les mêmes conditions pour toutes les équipes. Modifier unilatéralement ce régime brise l’égalité entre les prétendants, compromet la légitimité des résultats et crée un précédent inacceptable qui ouvre la porte à des exceptions fondées sur des intérêts autres que strictement sportifs, avec un impact évident sur l’intégrité sportive et le risque de falsification de la compétition. Si cette proposition était mise en œuvre, ses conséquences seraient si graves qu’elles signifieraient un avant et un après pour le monde du football », écrit ainsi le club qui ajoute avoir saisi la FIFA, l’UEFA et le Conseil Supérieur du Sport espagnol.