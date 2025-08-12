PSG : le geste clair de Zabarnyi envers Matvey Safonov

Nouveau joueur du PSG, Illia Zabarnyi (22 ans) a signé un contrat de 5 ans. Dans la capitale, il aura un rôle à jouer sous les ordres de Luis Enrique. Mais beaucoup se demandent quelle sera sa relation de l’Ukrainien avec le Russe Matvey Safonov, si ce dernier reste bien dans le groupe parisien cette saison.

On peut avoir un premier élément de réponse en scrutant les réseaux sociaux de Zabarnyi, comme l’a fait le média ukrainien Tribuna. En effet, il est indiqué que le défenseur passé par Bournemouth suit pratiquement tous les joueurs du PSG. En revanche, il ne suit pas Safonov. Ce qui semble plutôt logique. Il reste à savoir si les deux hommes cohabiteront ou pas ensemble.