Super Coupe UEFA

PSG : Gonçalo Ramos confirme qu’il reste à Paris

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gonçalo Ramos buteur avec Paris @Maxppp
PSG 2-2 Tottenham

Le PSG a lancé sa saison par une victoire spectaculaire en Supercoupe d’Europe face à Tottenham (2-2, 4-3 TAB). Outre la remontada historique, les nouvelles recrues ont brillé dès leur premier match, à l’image de Lucas Chevalier, montrant qu’il était prêt à s’imposer immédiatement et à contribuer aux succès du club. Interrogé à ce sujet, le héros du soir, Gonçalo Ramos lui a rendu hommage ainsi qu’à Illia Zabarnyi.

Dans ce contexte, l’attaquant portugais a aussi calmé les spéculations sur un éventuel départ : « C’est super pour Chevalier, c’est super pour Zabarnyi de voir dès le premier match qu’on est là pour gagner au PSG. Et moi ? J’ai le même regard que toujours, je suis prêt pour être là quand l’équipe a besoin de moi. Si on me donne le ballon comme ça, je vais toujours marquer. Si je reste ? Oui. » Une sortie claire qui rassure les supporters et confirme son engagement envers le club pour la saison à venir.

