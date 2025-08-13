Le départ de Donnarumma secoue l’Europe, dénouement imminent pour Rodrygo

L’annonce de départ de Donnarumma fait du bruit

Via un post Instagram hier, Gianluigi Donnarumma a officiellement annoncé son départ. Il a tenu à adresser un dernier message aux supporters parisiens, lui qui espère pouvoir dire au revoir au public du Parc des Princes une dernière fois. Le dernier rempart italien a fait part de sa tristesse, tout en indiquant que son aventure parisienne s’arrête ici car “quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe". Et il s’agit de Luis Enrique. En conférence de presse, Lucho a déclaré ceci dans des propos repris par le journal Sport. « Ce sont des décisions difficiles, mais j’assume la responsabilité du choix qui a été fait. S’ils étaient faciles à prendre, n’importe qui les prendrait. Ils ont à voir avec le profil de gardien de but dont mon équipe a besoin ». Au sein du clan Donnarumma, la pilule ne passe pas. Son agent Enzo Raiola se désole de la situation au micro de Sky Italia. « Le garçon est vraiment dégoûté pour ce qui s’est passé. Ces dix derniers jours risquent d’effacer quatre années passées ici. Je suis choqué par ce manque de respect, c’est un château qui s’est effondré. » D’après lui, la direction parisienne est fautive et a tout fait pour faire partir le gardien de 26 ans alors qu’il était encore question de prolonger il y a un mois. Comme l’indique le Corriere dello Sport dans son encart, la manière dont on a montré la porte à Donnarumma est jugée irrespectueuse.

L’avenir de Rodrygo bientôt scellé

Le Real Madrid s’est imposé 4-0 hier pour son dernier match amical et Rodrygo a inscrit son petit but. Le Brésilien est plus que jamais annoncé sur le départ, mais pour le moment, il est toujours au Real. D’ailleurs, Sport indique que sa décision devrait intervenir très prochainement. Manchester City lancera sa dernière offensive dans les prochains jours pour recruter l’attaquant du Real Madrid. Pep Guardiola veut le Brésilien pour remplacer Savinho qui est sur le départ. Le Real Madrid se prépare à donner son feu vert si l’offre est proche des 100 millions d’euros. Par la suite, la Casa Blanca aura deux semaines pour réinvestir cette somme. Deux recrues sont notamment attendues explique le journal. Le dénouement de ce feuilleton se rapproche à grands pas.

Le dossier Ter Stegen enfin terminé ?

On prend la direction de la Catalogne avec le dénouement imminent dans le dossier Ter Stegen. Plan garanti, placarde Mundo Deportivo sur sa une. Le FC Barcelone attend aujourd’hui la décision de la commission médicale de la Liga. Celle-ci doit déterminer si la blessure de Marc-André Ter Stegen est de longue durée et, par conséquent, autoriser le club à utiliser un pourcentage du généreux salaire du gardien allemand pour inscrire Joan Garcia. Si la commission estime que l’état du gardien risque de l’écarter des terrains pendant cinq mois ou plus, le club pourra utiliser 80 % de son salaire. Si la durée est de quatre mois, le pourcentage sera ramené à 40 %. Un dossier prioritaire pour le Barça puisque le club ne compte qu’Inaki Pena dans son effectif pour la reprise de la Liga et ce dernier est en instance de départ.