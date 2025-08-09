Romelu Lukaku snobe José Mourinho

Malgré trois collaborations dans sa carrière (à Chelsea, Manchester United et plus récemment à la Roma), José Mourinho ne figure pas parmi les quatre entraîneurs qui ont « changé la vie » de Romelu Lukaku. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l’attaquant belge a préféré citer Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs comme les figures clés de son parcours. Un choix marquant, d’autant plus que Mourinho avait personnellement insisté pour le faire venir à la Roma, estimant que « l’équipe manquait d’un champion » et affirmant publiquement que Lukaku avait besoin de se sentir aimé pour performer. Une déclaration qui n’aura manifestement pas suffi à marquer durablement le joueur de 32 ans.

Si ce désaveu peut ressembler à un tacle, Lukaku s’est tout de même montré respectueux envers le Special One dans une précédente interview au Corriere dello Sport. « Je ne dirai jamais de mal de José », a-t-il assuré. « C’est un gagnant. Il s’est passé quelque chose entre lui et je ne sais qui, et je ne voulais pas m’en mêler. » Mais le contraste avec les mots forts employés pour Conte est frappant : « il a une idée du football qui correspond à mes caractéristiques », a-t-il expliqué, saluant un coach capable de le motiver au quotidien. De quoi laisser Mourinho définitivement en dehors du cercle très fermé des meilleurs entraîneurs qu’a connus Lukaku. Pour l’exercice 2025-2026, l’ancien attaquant de Manchester United sera coaché par Conte, avec qui il a déjà passé la saison 2020-2021 à l’Inter, en remportant la Serie A.