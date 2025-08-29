Manchester United : Ruben Amorim sur la sellette

Un bilan comptable catastrophique, des supporters qui se retournent peu à peu contre lui, des dirigeants qui sont parfois rétifs à certains transferts, et surtout une humiliation face à Grimsby, club de D4, en League Cup. Ruben Amorim vit des jours sombres en cette fin du mois d’août, alors que la nouvelle saison devait lui amener des raisons de croire à un retour de Manchester United au sommet du football anglais.

Le début de saison en a décidé autrement, avec aucune victoire en Premier League et une élimination de coupe nationale. Et forcément, cela a mis sur le tapis la question de son avenir à MU. The Guardian a ainsi expliqué que son management était déjà discuté en interne, aussi bien par les joueurs que par les dirigeants. Notamment son inflexibilité sur le plan tactique, à vouloir appliquer ce qu’il faisait avec le Sporting Portugal. Pour certains observateurs, le match de demain contre Burnley pourrait être le dernier de Ruben Amorim en cas de contre-performance, la trêve internationale laissant le temps de trouver son successeur.

Ruben Amorim en plein spleen

Et le principal intéressé là-dedans ? Attendu en conférence de presse, il est resté fidèle à sa ligne de conduite, honnête, presque trop.

« Parfois, j’ai envie de partir, parfois, je veux rester ici pendant 20 ans. Parfois, je n’ai pas envie d’être avec mes joueurs. Je dois progresser sur ce point », a-t-il notamment lâché, ce qui lui vaudra sûrement de nouvelles critiques en Angleterre. Il est également revenu sur l’élimination humiliante contre Grimsby et sa colère contre ses joueurs.

« Parfois, je déteste mes joueurs, parfois je les adore ; c’est ma façon de faire. Je vais être comme ça. À ce moment-là, j’étais tellement frustré. (…) Nous avons fait une bonne pré-saison et nous jouions mieux. Ce genre de performance m’a vraiment déçu. Mais maintenant, c’est un nouveau match. » Peut-être son dernier sur le banc de Manchester United. Car après la trêve internationale, le programme sera sacrément corsé avec un déplacement à Manchester City puis la réception de Chelsea.