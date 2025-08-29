Amir Richardson en négociations avancées avec Séville

Transféré la saison dernière du côté de la Fiorentina en provenance de Reims, Amir Richardson espérait probablement vivre une meilleure aventure en Italie. Malgré quelques apparitions, il n’a jamais réussi à faire son trou avec la Viola. Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 39 matches, l’international marocain souhaitait avoir du temps de jeu cette saison avec la CAN au Maroc qui approche.

Dans ce sens, il avait signifié à sa direction qu’il souhaitait quitter le club. Cela devrait être le cas. Selon nos informations, le milieu de 23 ans est en discussions avancées avec Séville. Il ne reste que des détails à régler mais Amir Richardson pourrait bien rebondir du côté de la Liga.