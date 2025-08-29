Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Liga

Amir Richardson en négociations avancées avec Séville

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Amir Richardson avec Séville @Maxppp

Transféré la saison dernière du côté de la Fiorentina en provenance de Reims, Amir Richardson espérait probablement vivre une meilleure aventure en Italie. Malgré quelques apparitions, il n’a jamais réussi à faire son trou avec la Viola. Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 39 matches, l’international marocain souhaitait avoir du temps de jeu cette saison avec la CAN au Maroc qui approche.

La suite après cette publicité

Dans ce sens, il avait signifié à sa direction qu’il souhaitait quitter le club. Cela devrait être le cas. Selon nos informations, le milieu de 23 ans est en discussions avancées avec Séville. Il ne reste que des détails à régler mais Amir Richardson pourrait bien rebondir du côté de la Liga.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Séville
Fiorentina
Amir Richardson

En savoir plus sur

Liga Liga
Séville Logo FC Séville
Fiorentina Logo Fiorentina
Amir Richardson Amir Richardson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier