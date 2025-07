Naples : Romelu Lukaku dithyrambique sur l’arrivée de Kevin De Bruyne

La saison prochaine, Naples aura un goût de Belgique. Alors que Romelu Lukaku a été l’un des grands artisans du Scudetto glané la saison dernière, l’attaquant de 32 ans sera accompagné de son acolyte de sélection, Kevin de Bruyne. Libre après la fin de son aventure à Manchester City, le métronome de 34 ans va apporter son talent unique aux Partenopei l’an prochain. Une arrivée qui enchante forcément son compatriote Romelu Lukaku, qui n’a pas caché sa joie de partager le même vestiaire que son ami, comme il l’a affirmé au micro de Sky Italia :

«Si j’ai conseillé De Bruyne de venir ? Non, je ne lui ai donné aucun conseil. C’est un garçon très simple, très attaché à sa famille. La seule chose que je lui ai dit, c’est de venir ici, de montrer ce qu’il valait et d’être prêt, comme il l’a toujours fait à Manchester City et en équipe nationale. Je le connais depuis que nous avons 13 ans ; tout le monde connaît notre relation. Je suis très heureux qu’il soit ici, mais c’est lui qui a pris la décision de venir à Naples. Et nous sommes tous très heureux.»