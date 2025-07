Naples prépare de très gros coups

De retour en Italie l’été dernier, Antonio Conte a déjà mené le Napoli vers le titre en 2025. Un temps proche d’un retour à la Juventus, le technicien italien a finalement juré fidélité aux Partenopei. Il faut dire que son président, Aurelio De Laurentiis, lui a promis un mercato à la hauteur de ses ambitions. Kevin de Bruyne, en fin de contrat à Manchester City, a débarqué il y a quelques jours. Le Belge apportera son talent et sa précision, ainsi que sa solide expérience. Il n’est pas le seul à avoir rejoint les rangs de la formation italienne puisque Noa Lang, Sam Beukema ou encore Lorenzo Lucca ont notamment signé.

L’écurie transalpine ne compte pas s’arrêter là et va chercher encore à s’améliorer. Dans le secteur offensif, une recrue est notamment attendue. Et la liste des joueurs suivis est longue comme le bras. Le Corriere dello Sport explique que la priorité est encore et toujours Dan Ndoye. Pour le joueur de Bologne, Naples a proposé un prêt payant de 9 M€, avec une option d’achat fixée à 26 M€ et des bonus de 5 M€. Ce qui fait une opération à 40 M€ au total. Une offre rejetée mais les champions d’Italie comptent revenir à la charge.

Sterling est dans le viseur

Mais ils doivent composer avec la concurrence de Nottingham Forest, qui n’a pas proposé plus de 30 M€ quand Bologne en veut 45. De son côté, le Napoli avance en parallèle sur d’autres pistes dans l’hypothèse où celle-ci n’irait pas à son terme. Ce vendredi, le Corriere dello Sport et Sky Italia assurent que Raheem Sterling est suivi. L’Anglais n’a pas convaincu lors de son prêt à Arsenal et il a regagné Chelsea, où on lui a montré la porte de sortie. Les Blues souhaitent une vente de l’Anglais, qui est également sur les tablettes de la Juventus et du Bayer Leverkusen.

Âgé de 30 ans, le footballeur sous contrat jusqu’en 2027 émarge à 367 000 euros par semaine à Chelsea. Il devra faire des efforts financiers pour trouver un point de chute. Toujours en Premier League, Jack Grealish est aussi dans les petits papiers de Naples. L’Anglais n’entre plus dans les plans de Pep Guardiola, qui ne l’avait d’ailleurs pas convoqué pour la Coupe du Monde des Clubs. L’ancien joueur d’Aston Villa, qui s’entraîne avec un préparateur physique de son côté, attend que son cas se règle. Outre la Premier League, le Napoli est toujours là assure Sky Italia.

D’autres pistes en Europe

Federico Chiesa, qui est courtisé en Italie, serait encore une option selon la Gazzetta dello Sport. Mais le joueur de Liverpool devrait baisser ses prétentions salariales pour rejoindre les troupes d’Antonio Conte. Comme lui, Takefusa Kubo (Real Sociedad) et Armand Laurienté (Sassuolo), dont le transfert à Sunderland est tombé à l’eau, sont présents dans la short-list de Naples selon Sky Italia. Prêt à chouchouter Conte, De Laurentiis, qui compte sur des ventes dont celle d’Osimhen, risque encore de le gâter dans les semaines à venir.