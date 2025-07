Naples envisage la construction d’un nouveau stade pour l’Euro 2032

Après une réunion entre la municipalité de la ville de Naples, l’UEFA et la Fédération Italienne de Football (FIGC), le Napoli a confirmé dans un communiqué l’inaptitude du stade Diego Armando Maradona à accueillir des rencontres de l’Euro 2032, co-organisé par l’Italie et la Turquie. Dans l’impossibilité d’améliorer l’enceinte actuelle pour l’adapter aux normes de la compétition. Les Gli Azzurri ont annoncé leur volonté de construire un nouveau stade au sein d’une zone dégradée de la ville. Un projet qui entrerait également dans le cadre d’un plan de renaissance urbaine de Naples.

«L’UEFA a communiqué les paramètres stricts requis pour accueillir les matches du Championnat d’Europe de football 2032, en soulignant l’harmonie nécessaire qui doit exister entre le club et la municipalité pour la réussite du projet, peut-on lire sur le site officiel du club. Le SSCN a exprimé son opinion selon laquelle le Maradona n’était pas adapté pour accueillir l’Euro 32. Aucun OK n’a été donné par l’Uefa et la FIGC au projet de la Mairie, comme l’a écrit une partie de la presse. Après deux ans d’études par les techniciens mandatés par le club, les conditions de compatibilité pour un investissement au Maradona ont été écartées. Même les interventions envisagées par la Mairie, insatisfaisantes du point de vue de la viabilité économique et financière, ne permettraient pas l’adaptation aux normes qui devraient caractériser une installation moderne. Naples a l’intention d’investir ses propres ressources dans la construction d’une nouvelle installation capable d’accueillir l’Euro 2032. Le club a ainsi identifié une zone dégradée de la ville, où la construction d’un nouveau stade contribuerait, de manière significative et sans frais pour la communauté, au plan de renaissance urbaine de la ville.»