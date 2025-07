Mercato : le PSG a bouclé une belle vente

Le mercato du PSG avance lentement. Il faut dire qu’avec l’effectif qu’a déjà Luis Enrique a disposition, il n’y a pas forcément besoin de faire de folies cet été, et tout indique effectivement que ça va être plutôt calme dans le sens des arrivées. Un renfort est tout de même attendu en défense, avec Ilya Zabarnyi comme principal candidat pour venir garnir l’arrière-garde parisienne, et l’opération avance plutôt bien comme révélé en exclusivité par nos soins plus tôt cet été.

C’est donc surtout au niveau des départs que ça va bouger à Paris. Le club a d’ailleurs récemment envoyé Gabriel Moscardo du côté de Braga, et travaille sur plusieurs départs de joueurs jugés indésirables. C’est le cas de Milan Skriniar et de Marco Asensio, tous deux de retour de prêts à Fenerbahçe et Aston Villa respectivement. Le défenseur et le milieu de terrain ne sont pas dans les plans du champion d’Europe en titre, et un accord avait été trouvé avec le club stambouliote pour le transfert des deux joueurs.

C’est conclu

Et comme l’indique Yagiz Sabuncuoglu, tout est bouclé pour le transfert du défenseur slovaque. Il sera bien joueur de l’écurie turque dans les prochains jours, et le montant de l’opération serait d’environ 10 millions d’euros, alors qu’un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 7,5 millions d’euros attend l’ancien de l’Inter sur les rives du Bosphore. Une plus-value donc pour le PSG, qui avait recruté le joueur de 30 ans gratuitement à l’été 2023.

Quant à Marco Asensio, Yagiz Sabuncuoglu indique qu’un petit problème de trésorerie est à l’origine du retard dans la signature du joueur, mais qu’il devrait également rejoindre l’écurie entraînée par José Mourinho dans les prochains jours. Deux ventes pour le PSG qui devraient rapporter environ 25 millions d’euros. De quoi financer, en bonne partie, l’arrivée du futur défenseur.