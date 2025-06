🔐 Le PSG et Bournemouth se rapprochent d'un accord pour Ilya Zabarnyi

Le Paris Saint-Germain est en passe de s’offrir sa première recrue estivale ! Son nom ? Ilya Zabarnyi. Après plusieurs semaines de négociations, le club de la capitale - actuellement sur le sol américain pour disputer la Coupe du Monde des Clubs (une victoire contre l’Atlético de Madrid, une défaite face à Botafogo) - touche au but.

Déjà d’accord avec le joueur pour un contrat jusqu’en 2030, le PSG a également avancé avec Bournemouth. Selon nos dernières informations, le champion de France en titre et les Cherries se rapprochent désormais d’un accord. S’il reste encore certains détails à régler, le montant final de l’opération devrait ainsi se situer aux alentours des 60 M€.

Un transfert à 60 M€

Formé au Dynamo Kiev et après avoir connu sa première sélection en A contre la France (défaite 7-1 en 2020), Ilya Zabarnyi est donc de plus en plus proche de rallier la France après deux années plus que convaincantes en Premier League. Auteur d’une passe décisive en 39 matches toutes compétitions confondues, il correspond, par ailleurs, à la nouvelle stratégie sportive du club parisien qui prépare l’avenir avec un joueur en devenir.

International ukrainien (49 sélections, 3 buts), Zabarnyi va surtout renforcer un secteur défensif déjà compétitif avec les présences de Marquinhos, William Pacho ou encore Lucas Beraldo. Reste désormais à savoir comment Luis Enrique l’intégrera dans le futur collectif parisien. Une chose est sûre, une issue positive est maintenant attendue dans les prochains jours…