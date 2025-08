Le LOSC a refusé Arnau Tenas

Le LOSC s’est mis à chercher un nouveau gardien face au départ prévu de Lucas Chevalier en direction du PSG. Il y a la piste Dominik Greif et désormais Ricardo Velho, comme nous vous le révélons aujourd’hui. Le PSG aussi a tenté d’aider les Dogues.

D’après nos informations, Arnau Tenas a été proposé pour succéder au 2e gardien des Bleus mais la direction lilloise a refusé. Apparu à six reprises lors de sa première saison à Paris, le champion olympique n’a disputé que deux matchs l’an passé. Il est actuellement 3e gardien derrière Donnarumma et Safonov et risque de reculer encore un peu plus avec la venue de Chevalier.