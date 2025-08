Le PSG est déjà dans une situation d’urgence pour la Supercoupe d’Europe

Un mois plus tard, les Champions d’Europe sont déjà de retour au turbin. La saison 2025-2026 du Paris Saint-Germain s’annonce aussi excitante qu’exigeante, et le coup d’envoi de la préparation est désormais acté : les joueurs du club de la capitale ont effectué leur retour au Campus PSG ce mercredi 6 août à 10h30. Après une saison 2024-2025 historique, ponctuée par un titre de champion de France, une victoire en Coupe de France, mais surtout la conquête tant attendue de la première Ligue des Champions de son histoire, le club aborde ce nouvel exercice avec un statut à défendre. Néanmoins, cette reprise n’aura rien de classique. Elle s’inscrit dans un contexte très particulier, marqué par une intersaison extrêmement courte, notamment pour les joueurs ayant disputé la Coupe du Monde des Clubs le 13 juillet dernier, soit il y a moins d’un mois. Cette compétition, achevée en finale sur une défaite cinglante contre Chelsea (3-0), a privé plusieurs cadres d’un véritable repos estival, réduisant à quelques jours à peine leur période de récupération. Certains internationaux, encore éprouvés physiquement et mentalement par l’infinissable saison débutée pour certains dès l’Euro 2024 l’été dernier, sont aussi présents dans le groupe avec un programme individualisé pour chaque joueur de l’effectif.

La suite après cette publicité

Le staff de Luis Enrique, qui anticipe cette configuration depuis la victoire contre l’Inter Milan, a mis en place une reprise sur mesure, fondée sur une évaluation minutieuse de l’état de forme des joueurs. Dès les premières heures de la matinée, le Campus PSG a commencé à s’animer. Aux alentours de 8h00, les premiers joueurs sont arrivés, certains à bord de leur voiture personnelle, d’autres en van mis à disposition par le club. Une trentaine de supporters étaient déjà présents pour les accueillir, un chiffre qui a rapidement grimpé à une cinquantaine dans l’heure suivante. Parmi les premiers visages aperçus, celui de Gianluigi Donnarumma a retenu l’attention : malgré les nombreuses rumeurs entourant son avenir cet été, le gardien international italien était bien présent pour cette reprise. Il a été rejoint notamment par Renato Marin, jeune portier italie-brésilien, seule recrue officialisée par le club à ce jour. Ce début de rassemblement s’est donc déroulé dans un climat studieux, entre ferveur discrète des supporters et concentration visible des joueurs, conscients des enjeux d’une saison où le PSG devra désormais confirmer son rang de champion d’Europe.

La suite après cette publicité

Un programme aux petits oignons

La première semaine d’entraînement, entièrement programmée à huis clos au Campus PSG, servira principalement à poser les bases physiques et médicales nécessaires pour entamer la préparation collective. Ce mercredi 6 août, les joueurs ont passé une batterie de tests : bilans médicaux, évaluations musculaires, tests de vitesse et d’endurance, tout cela permettra au staff d’ajuster les charges de travail en fonction du profil de chacun, précise RMC. À partir du jeudi, les séances sur le terrain s’intensifieront progressivement, bien que toujours adaptées selon les situations individuelles. Il faudra surveiller de près certains éléments encore gênés physiquement qui grinçaient des dents contre les Blues tels que Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, João Neves… L’un des enjeux majeurs de cette préparation est également la gestion du pic de forme, car dès le 13 août, soit à peine une semaine après la reprise, le PSG affrontera Tottenham en Supercoupe d’Europe à Udine. Ce match de prestige, symbole du nouveau statut européen du club, exigera une montée en puissance express et une capacité à performer sans avoir bénéficié d’une vraie préparation complète. Luis Enrique, connu pour son exigence et sa rigueur tactique, devra faire des choix forts entre rotation et stabilité. Les jours de lundi 11 et mardi 12 août n’ont pas encore été détaillés par le club, mais on peut supposer qu’ils seront consacrés à des mises en place tactiques et à la désignation d’un groupe resserré pour le voyage en Italie. Avec un mois d’août déjà chargé en compétitions avec le retour de la Ligue 1, la gestion du groupe sera déterminante pour éviter les pépins physiques dès les premières semaines.

Ce retour à la réalité, après les joies immenses de la saison passée, marque le début d’un nouveau chapitre où le PSG, désormais sur le toit de l’Europe, devra prouver qu’il peut y rester. Cette rentrée des classes tardives marque aussi la concrétisation d’un travail de fond amorcé depuis plusieurs jours en coulisses. Si les joueurs effectuent aujourd’hui leur retour physique au Campus PSG, ils ne commencent pas pour autant leur préparation de zéro. En effet, depuis le 28 juillet, ils suivent un programme personnalisé élaboré par la cellule performance du club, comme le rapporte Le Parisien. Ce plan sur mesure, démarré alors qu’ils étaient encore en vacances aux quatre coins du monde, visait à réduire l’écart de condition physique avec Tottenham, dont la préparation estivale a débuté il y a plus d’un mois. Le programme inclut un tronc commun composé de courses, de gainage, de musculation, de travail cardio sur vélo, ainsi que de séquences techniques avec circulation de balle et frappes, pour ceux ayant accès à un terrain ou une cage. Le staff parisien, soucieux de doser au mieux l’effort et le repos mental, a joué sur la finesse et la personnalisation pour permettre à Luis Enrique de disposer, dès cette semaine, d’un groupe physiquement prêt à encaisser une montée en charge rapide. L’ambition est claire : arriver dès la semaine prochaine à un niveau de compétitivité suffisant pour remporter un premier trophée face à un adversaire déjà en rythme.