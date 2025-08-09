PSG : la sortie forte de Hakimi sur le Ballon d’Or

Après une saison 2024-2025 monumentale, Achraf Hakimi n’est plus seulement perçu comme l’un des meilleurs latéraux du monde, mais comme un sérieux prétendant au Ballon d’Or. Auteur d’une campagne exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain et le Maroc, il a non seulement multiplié les prestations défensives de haut niveau, mais aussi signé des statistiques dignes d’un attaquant, marquant dans les moments les plus décisifs : quart de finale, demi-finale et finale. Cette capacité à briller dans les grands rendez-vous, tout en tenant son rôle défensif, a changé la perception du poste de latéral moderne et ouvert un débat rarement aussi vif autour d’un défenseur. Porté par la reconnaissance du public et des observateurs, Hakimi aborde désormais cette course au Ballon d’Or avec lucidité, comme il l’a confié dans son entretien à Canal+.

La suite après cette publicité

«Avec la saison qu’on a faite, on a tous amélioré les statistiques, on a fait une grande saison. Mais si je vois toutes mes saisons depuis que j’ai commencé le foot, je pense que c’est ma meilleure saison. Le ballon d’or, c’est un rêve, mais je n’ai jamais pensé à ça avant, mais maintenant qu’il y a la possibilité, les gens me mettent sur le débat du Ballon d’Or, il y a un moment où tu penses beaucoup à ça. Mon premier rêve était d’être football professionnel, mais le Ballon d’Or est un rêve que je n’ai jamais imaginé, mais je pense que je le mérite aussi. J’ai fait une saison historique. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quart de finale, en demi-finale et en finale. En tant que défenseur, c’est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j’ai faites cette année ne sont pas celles d’un défenseur normal. Quand un défenseur fait ça, je pense qu’il mérite plus qu’un attaquant».