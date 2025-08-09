PSG : les mots de Lucas Chevalier sur Barcola et Doué

À l’occasion de sa signature officielle avec le Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier s’est confié à PSG TV sur ses premiers liens avec le club et son entourage. Le jeune gardien, déjà familier de certains joueurs et membres du staff, se dit prêt à s’intégrer rapidement et à apporter sa personnalité au sein de l’équipe.

« Oui, j’ai joué avec Bradley (Barcola) et Désiré (Doué) en jeunes, notamment à l’Euro Espoirs. On n’a pas trop échangé récemment parce qu’ils étaient en vacances pendant que moi je bossais, et ce n’était pas encore officiel. Mais je vais les retrouver très vite. Je connais aussi pas mal de monde dans le club, il y a d’anciens Lillois dans le staff et la coordination. Ça facilite l’adaptation. Je suis quelqu’un de discret, je rentre par la petite porte mais je n’ai aucun doute : ma personnalité fera que tout se passera bien. »