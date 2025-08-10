Menu Rechercher
Barça : l’hommage de Lamine Yamal à Iñigo Martínez

Par André Martins
Lamine Yamal avec le Barça @Maxppp

Le départ déjà officialisé d’Iñigo Martínez (34 ans) du FC Barcelone pour jouer les deux prochaines saisons à Al-Nassr, en Arabie saoudite, a fait plus d’un malheureux en Catalogne. L’entraîneur Hansi Flick perd l’un des leaders de son effectif, et un titulaire indiscutable de la saison dernière.

🚨 « 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗠𝗢𝗡 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗜𝗡𝗘 ! » 💙❤️

Le message de Lamine Yamal 🇪🇸 à Iñigo Martinez 🇪🇸 qui quitte le Barça. 👋

Lamine Yamal, de son côté, voit partir un coéquipier avec qui il entretenait une relation à la fois footballistique et personnelle forte. Le jeune international espagnol (21 sélections, 6 buts) a rendu un hommage très affectueux à celui qui a 16 ans de plus que lui. « Merci pour tout, mon capitaine », peut-on lire dans une story Instagram. Sur le terrain, le défenseur basque, doué pour ses longues passes précises, trouvait régulièrement son compère Yamal isolé sur l’aile droite.

