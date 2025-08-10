Barça : l’hommage de Lamine Yamal à Iñigo Martínez

Le départ déjà officialisé d’Iñigo Martínez (34 ans) du FC Barcelone pour jouer les deux prochaines saisons à Al-Nassr, en Arabie saoudite, a fait plus d’un malheureux en Catalogne. L’entraîneur Hansi Flick perd l’un des leaders de son effectif, et un titulaire indiscutable de la saison dernière.

Lamine Yamal, de son côté, voit partir un coéquipier avec qui il entretenait une relation à la fois footballistique et personnelle forte. Le jeune international espagnol (21 sélections, 6 buts) a rendu un hommage très affectueux à celui qui a 16 ans de plus que lui. « Merci pour tout, mon capitaine », peut-on lire dans une story Instagram. Sur le terrain, le défenseur basque, doué pour ses longues passes précises, trouvait régulièrement son compère Yamal isolé sur l’aile droite.