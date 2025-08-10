Trophée Gamper : Barcelone s’amuse contre Côme et conclut sa préparation en beauté

Dernier match de préparation pour le FC Barcelone, qui affrontait ce dimanche 10 août au soir Côme à l’occasion de la soixantième édition du Trophée Joan Gamper. Le club catalan, plus titré de la compétition avec 46 sacres, restait sur une tournée asiatique réussie face au Vissel Kobe (3-1), au Séoul FC (7-3) et au Daegu FC (5-0), tandis que les Italiens avaient, eux aussi, enchaîné les succès contre Lille, Al-Ahli, l’Ajax et le Betis. Cesc Fabregas, ancien milieu blaugrana devenu entraîneur de Côme, retrouvait pour l’occasion son ancien club et alignait son onze type. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre a démarré sur les chapeaux de roue. Côme a donné un premier frisson à la défense du Barça dès l’entame : Addai s’est échappé sur l’aile gauche juste après le coup d’envoi, est entré dans la surface, mais sa frappe a été déviée (1e).

Malgré la domination italienne, le Barça a bien rebondi. Fermin a ouvert le score pour le Barça (21e, 1-0). Le milieu de terrain catalan a récupéré le ballon dans l’axe, profitant d’une passe complètement ratée d’un défenseur adverse, puis a ajusté le gardien de Côme. Il a ensuite signé un doublé à la 34e, et quelques minutes plus tard, Raphinha a alourdi la marque après une passe parfaite de Rashford, lancé sur l’aile droite (3-0, 37e). Juste avant la pause, Lamine Yamal a ajouté un quatrième but : profitant d’un contrôle trop long d’Ignace van der Brempt, Raphinha a récupéré le ballon et a servi Yamal qui a conclu devant le but (4-0, 43e).

Le Barça se balade

Au retour des vestiaires, le Barça a confirmé sa nette domination sur la rencontre. Dès la 48e minute, Lamine Yamal s’est offert un doublé en inscrivant le cinquième but (5-0). À peine entré, Ferran Torres s’est distingué en délivrant une passe parfaite à Yamal dans la surface, qui a ajusté le gardien de Côme du pied gauche. Quelques instants plus tard, Côme a tenté de réagir par l’intermédiaire de Nico Paz, seul dans l’axe, mais sa frappe trop molle n’a pas inquiété Joan Garcia (50e). Peu après, Addai s’est infiltré dans la surface et a tiré à bout portant, mais le gardien du Barça, bien placé, a repoussé sa tentative.

Côme a tout tenté pour sauver l’honneur, mais malgré les efforts de Sergi Roberto et de ses coéquipiers, le Barça a conservé son écrasant avantage de 5-0 dans ce trophée Gamper. Même si les Italiens ont montré plus d’intensité en fin de match, le score est resté inchangé. Cette fin de match maîtrisée a permis aux jeunes de la Masia de se montrer, notamment à l’image du milieu de terrain Dro Fernández (17 ans) et de l’ailier Roony Bardghji (19 ans), qui ont montré quelques belles choses. Avec cette manita, les hommes d’Hansi Flick ont bouclé leur préparation estivale de la plus belle des façons. Le club catalan a donc conclu son été par une victoire de prestige contre Côme et se prépare désormais à entamer la Liga, le 16 août prochain, avec un déplacement très attendu à Majorque.