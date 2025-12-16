Menu Rechercher
Real Madrid : Kylian Mbappé de nouveau absent de l’entraînement

Par Samuel Zemour
Xabi Alonso et Kylian Mbappé, à l'entraînement @Maxppp
Talavera Real Madrid

Mercredi, le Real Madrid débutera sa campagne de Coupe du Roi par un déplacement sur la pelouse du Club de Fútbol Talavera, qui évolue en troisième division espagnole. À la veille de ce 1/16e de finale, Federico Valverde, Dani Ceballos, Antonio Rüdiger et Brahim Díaz ne participent pas à la séance d’entraînement et se dirigent vers un forfait.

El Chiringuito TV
🚨 Mbappé no entrena con el Real Madrid.

❌ Valverde, Ceballos, Rüdiger y Brahim tampoco se ejercitan antes del partido de Copa ante el Talavera de la Reina.

📹 @JLSanchez78
Autre absence notable, celle de Kylian Mbappé. Sur le banc la semaine passée face à Manchester City, en Ligue des Champions, l’international français avait été titularisé lors de la dernière victoire à Alavés, où il avait même été buteur. Reste à savoir si l’attaquant merengue pourra prendre part à la rencontre de Coupe du Roi.

