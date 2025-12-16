Liga
Real Madrid : Kylian Mbappé de nouveau absent de l’entraînement
Mercredi, le Real Madrid débutera sa campagne de Coupe du Roi par un déplacement sur la pelouse du Club de Fútbol Talavera, qui évolue en troisième division espagnole. À la veille de ce 1/16e de finale, Federico Valverde, Dani Ceballos, Antonio Rüdiger et Brahim Díaz ne participent pas à la séance d’entraînement et se dirigent vers un forfait.
El Chiringuito TV @elchiringuitotv – 11:45
🚨 Mbappé no entrena con el Real Madrid.Voir sur X
📹 @JLSanchez78
Autre absence notable, celle de Kylian Mbappé. Sur le banc la semaine passée face à Manchester City, en Ligue des Champions, l’international français avait été titularisé lors de la dernière victoire à Alavés, où il avait même été buteur. Reste à savoir si l’attaquant merengue pourra prendre part à la rencontre de Coupe du Roi.
