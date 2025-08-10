Barça : le soutien discret de Xavi à Marc-André ter Stegen
Vendredi, au lendemain de son refus de signer le rapport médical confirmant sa blessure - une décision qui lui a coûté le brassard de capitaine du FC Barcelone - Marc-André ter Stegen a publié un long communiqué pour donner sa version des faits. Cette prise de parole du gardien allemand a rapidement suscité de nombreuses réactions.
Parmi elles, celle très remarquée de Xavi Hernández. L’ancien entraîneur du Barça a commenté la publication de Ter Stegen sur Instagram avec un message simple mais fort : «Toujours exemplaire», salué par de nombreux internautes. Si certains ont cru que le commentaire avait été supprimé, il a en réalité été largement relayé sur d’autres réseaux sociaux. Xavi et Ter Stegen ont été coéquipiers lors de la saison 2014-2015, avant de se retrouver entre 2021 et 2024, période durant laquelle Xavi dirigeait le portier en tant qu’entraîneur du club catalan.
