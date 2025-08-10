Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Barça : le soutien discret de Xavi à Marc-André ter Stegen

Par André Martins
1 min.
Xavi Hernandez sur le banc du Barça @Maxppp

Vendredi, au lendemain de son refus de signer le rapport médical confirmant sa blessure - une décision qui lui a coûté le brassard de capitaine du FC Barcelone - Marc-André ter Stegen a publié un long communiqué pour donner sa version des faits. Cette prise de parole du gardien allemand a rapidement suscité de nombreuses réactions.

La suite après cette publicité
BarçaTimes
🚨📲 | Xavi under Ter Stegen's statement: Always Exemplary 🔝⚽❤️
Voir sur X

Parmi elles, celle très remarquée de Xavi Hernández. L’ancien entraîneur du Barça a commenté la publication de Ter Stegen sur Instagram avec un message simple mais fort : «Toujours exemplaire», salué par de nombreux internautes. Si certains ont cru que le commentaire avait été supprimé, il a en réalité été largement relayé sur d’autres réseaux sociaux. Xavi et Ter Stegen ont été coéquipiers lors de la saison 2014-2015, avant de se retrouver entre 2021 et 2024, période durant laquelle Xavi dirigeait le portier en tant qu’entraîneur du club catalan.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Marc-André ter Stegen
Xavi

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Marc-André ter Stegen Marc-André ter Stegen
Xavi Xavi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier