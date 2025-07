PSG : la ville d’Udine se prépare déjà à une Supercoupe d’Europe exceptionnelle !

Udine et toute la région du Frioul-Vénétie Julienne s’apprêtent à vivre un moment historique avec l’organisation de la finale de la Super Coupe de l’UEFA 2025, le mercredi 13 août au Bluenergy Stadium – Stadio Friuli. Pour cette rencontre exceptionnelle opposant le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, et Tottenham Hotspur, sacré en Ligue Europa, le coup d’envoi sera donné à 21h00 dans une enceinte en effervescence. Bien au-delà du terrain, l’événement rayonne déjà sur toute la région grâce à une série d’initiatives portées par PromoTurismoFVG, la région Frioul-Vénétie Julienne, la municipalité d’Udine, la FIGC et l’UEFA. De nombreux musées ouvriront leurs portes gratuitement ou offriront des réductions aux détenteurs de billets, tandis que les rues des cinq villes concernées par la "Trophy Experience" seront décorées aux couleurs de la Super Coupe. Ce vaste projet a été présenté dès le 30 juin lors d’une conférence de presse officielle au Bluenergy Stadium, en présence de personnalités politiques et sportives de premier plan. Dans la dynamique de cet événement, le Programme des bénévoles a permis de mobiliser 300 personnes issues de 27 nationalités différentes, dont près de la moitié sont des femmes. Parmi eux, 195 bénévoles viennent du Frioul-Vénétie Julienne, soulignant l’ancrage local du projet. Ils seront mobilisés dans les stades, les fanzones et les divers lieux officiels, contribuant à l’accueil, à l’organisation logistique et à l’information des supporters.

«Il s’agit d’un événement extrêmement important, suivi par 22 millions de téléspectateurs lors de sa précédente édition, et qui fera rayonner le Frioul-Vénétie Julienne dans le monde entier. Choisir Udine pour accueillir la finale de la Supercoupe d’Europe 2025 entre le PSG et Tottenham, c’est reconnaître la qualité de nos installations, la centralité logistique de la région et le vaste savoir-faire, notamment en matière de sécurité, développé au fil des ans par l’ensemble du système institutionnel et régional pour l’organisation d’événements de cette envergure : une reconnaissance dont nous sommes très fiers. Enfin, il y a la compétition de football, avec deux clubs de classe mondiale en compétition, dont les meilleurs joueurs participeront à un match qui restera à jamais gravé dans l’histoire sportive du Frioul-Vénétie Julienne», a déclaré Massimiliano Fedriga, président de la région Frioul-Vénétie Julienne. Pour renforcer l’identité de cette édition italienne de la Super Coupe, l’UEFA a conçu un logo unique combinant l’emblème du tournoi à un symbole fort de la région : l’aigle, qui évoque à la fois puissance, élégance et ancrage territorial. Cette image se retrouvera sur tous les supports visuels, créant une cohérence esthétique à l’échelle régionale.

Un programme aux petits oignons

Du 29 juillet au 13 août, cinq villes emblématiques du Frioul-Vénétie Julienne accueilleront la "Trophy Experience", un événement itinérant durant lequel les trophées les plus prestigieux du football européen — la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Super Coupe de l’UEFA — seront exposés au grand public. De Gorizia à Udine, en passant par Trieste, Grado et Lignano Sabbiadoro, les fans auront la possibilité d’approcher les mythiques coupes gratuitement, sans réservation. Chaque étape s’ouvrira par une cérémonie officielle à 11h00, réunissant autorités locales et ambassadeurs sportifs de l’initiative "Io sono Friuli Venezia Giulia". «Pour Udine, accueillir la finale de la Super Coupe de l’UEFA est une source de fierté et de satisfaction. Des événements sportifs d’une telle importance internationale se déroulent généralement dans de grandes villes ou des capitales européennes. C’est pourquoi choisir Udine est une réussite exceptionnelle dont nous sommes très fiers. Je tiens à remercier l’UEFA pour la confiance qu’elle accorde à notre ville, ainsi que la FIGC, l’Udinese Calcio et la région Frioul-Vénétie Julienne pour leurs efforts conjoints qui ont rendu possible cette importante réussite. Cet événement est une opportunité à bien des égards : économique, sportif, culturel et touristique. Udine aura l’honneur d’accueillir l’un des événements les plus prestigieux du paysage footballistique international, avec la participation de deux des équipes les plus populaires au monde. Ce sera une occasion unique de montrer au monde entier la beauté de notre région, de promouvoir nos réussites locales et de valoriser l’image de la ville. En tant que conseil municipal, nous collaborons avec toutes les parties prenantes pour faire de cet événement non seulement un match de football prestigieux, mais aussi une véritable célébration pour toute la région», a déclaré Alberto Felice De Toni, maire d’Udine. Des gadgets exclusifs seront offerts aux premiers visiteurs, qui auront également la chance de prendre des photos souvenirs avec les trophées. Gorizia ouvre le bal le 29 juillet avec la Super Coupe, exposée à la Ferramenta Krainer jusqu’au 31 juillet. Ensuite, le trio de trophées rejoindra Trieste (2-4 août), Grado (6-7 août), puis Lignano Sabbiadoro (9-10 août) dans un cadre balnéaire festif, avant de conclure à Udine, cœur de l’événement.

Les 12 et 13 août, la ville d’Udine accueillera le point culminant de cette grande tournée avec l’exposition des trophées au sein de l’UEFA Fan Festival sur la Piazza Libertà. Le centre-ville d’Udine se transformera en véritable village du football. Les supporters y trouveront des animations gratuites, des jeux, une aire pour enfants, des stands partenaires et un accès privilégié à l’exposition des trophées. En parallèle, via Mercatovecchio et Piazza San Giacomo seront animées par des jeux interactifs, des installations géantes comme le Trophée de 4 mètres de haut, et diverses performances. Les enfants des académies locales et des camps d’été sportifs prendront également part à la fête. Enfin, pour canaliser l’énergie des supporters tout en assurant leur sécurité, deux fanzones officielles seront mises en place : la Piazza Primo Maggio pour les fans de Tottenham et le Parc Moretti pour ceux du PSG, ouvertes de 10h à 18h le jour du match avec animations, restauration, DJ sets et ambiance garantie. Grâce à cette synergie entre sport, culture et territoire, Udine se prépare à vivre un événement inoubliable sous les projecteurs de l’Europe entière. Ce sera également le théâtre de la Super Coupe de l’UEFA 2025, qui verra s’affronter deux géants européens : le Paris Saint-Germain, champion de la Ligue des champions, et Tottenham Hotspur, vainqueur de la Ligue Europa. Pour le PSG, il s’agit d’un retour attendu dans cette compétition, 29 ans après leur dernière participation. Pour les Spurs, c’est une grande première dans l’histoire du club. Le match, programmé le mercredi 13 août à 21h00 au Stade Friuli, promet une confrontation de haut niveau. La ville entière se prépare à cet événement avec des installations visuelles spectaculaires, notamment des ballons géants aux couleurs de la compétition, pour renforcer la visibilité et l’engouement local. En parallèle, de nombreuses animations et événements sportifs auront lieu dans toute la région pour célébrer l’arrivée de cette prestigieuse affiche.

« Accueillir la Supercoupe dans notre stade est une grande fierté. Le monde entier aura les yeux rivés sur l’Italie, le Frioul-Vénétie Julienne et Udine. Ce sera une soirée inoubliable. Notre stade a prouvé une fois de plus qu’il est une excellente infrastructure au niveau international, qu’il peut accueillir des événements d’importance mondiale et créer des retombées économiques pour toute la région. Nous sommes extrêmement heureux que l’UEFA et la FIGC nous aient témoigné un tel respect, et nous avons l’intention d’accueillir d’autres événements de cette envergure», selon Franco Collavino, directeur général de l’Udinese Calcio. La vente des billets pour la Super Coupe a débuté le 29 juillet sur le site officiel de l’UEFA. Sur les 22 500 places disponibles, 17 200 sont réservées au grand public, avec des tarifs accessibles allant de 30 € (catégorie 3) à 130 € (catégorie 1), ainsi que des places "Prime Seats" au prix de 350 €. Les supporters en situation de handicap peuvent également bénéficier de billets adaptés, avec la possibilité de venir accompagnés gratuitement. La billetterie est entièrement numérique via l’application UEFA Mobile Tickets, permettant une gestion sécurisée et facile des billets. Udine, bien desservie par train depuis Venise, Trieste ou Milan, est également accessible depuis les aéroports de Trieste et de Venise. En marge du match, les visiteurs pourront profiter des charmes d’Udine : son centre historique, ses terrasses animées, ses spécialités gastronomiques et les excursions à proximité comme Cividale del Friuli. Grâce à cet événement, Udine se place sous les projecteurs européens, mêlant sport de haut niveau, culture régionale et tourisme durable dans un cadre accueillant et authentique.