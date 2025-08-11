Menu Rechercher
PSG, Ballon d’Or : le clan Dembélé répond aux déclarations d’Achraf Hakimi

La joie d'Ousmane Dembélé après le sacre en Ligue des Champions. @Maxppp

Achraf Hakimi a eu le mérite d’être honnête. Interrogé sur le favori pour le prochain Ballon d’Or, le latéral marocain du Paris Saint-Germain a clairement expliqué au micro de Canal+ que c’était lui qui méritait le plus de soulever ce trophée, et non son coéquipier Ousmane Dembélé. « Si j’ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite aussi. Après la saison historique que j’ai faite - il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts, en demies et en finale - alors que c’est plus difficile en tant que défenseur. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu mais non, je joue dans une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j’ai eues cette année, ce ne sont pas celles d’un défenseur normal. Je pense que quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu’un attaquant ».

Des propos qui ont obligé le club de la capitale à réagir. Après avoir tenté de censurer ce passage de l’interview, les champions d’Europe 2025 ont ensuite joué la carte de l’apaisement en interne. De son côté, le clan Dembélé a également réagi. « Ousmane est totalement concentré sur son début de saison. On ne veut entrer dans aucune polémique. Le plus important pour nous reste le collectif et Ousmane a apprécié les marques de soutien de ses partenaires. Pour le reste, chacun est libre de son discours. On n’a pas vocation à interpréter les prises de position des uns et des autres », a déclaré un membre de l’entourage professionnel du joueur à L’Équipe.

