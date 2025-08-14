Menu Rechercher
L’AS Monaco dévoile son nouveau maillot third

Par Aurélien Macedo
Alors que la saison de Ligue 1 reprend déjà demain avec le duel entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco se prépare aussi à la reprise. Le club du Rocher défiera Le Havre ce samedi à 19h. Et à l’amorce de ce retour du championnat de France, la formation asémiste a présenté son nouveau maillot third.

AS Monaco 🇲🇨
Le groupe 𝘷𝘪𝘵 𝘣𝘪𝘦𝘯. ​
Le groupe 𝘣𝘳𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘣𝘪𝘦𝘯. ​
Troisième maillot 25/26. ​
𝙍𝙖𝙮𝙤𝙣𝙣𝙤𝙣𝙨 𝙚𝙣𝙨𝙚𝙢𝙗𝙡𝙚 💛
Ainsi, l’équipementier Mizuno a présenté une nouvelle tunique jaune. Sobre et épurée, cette tunique laisse entrevoir le logo et les différents sponsors en noir ainsi que le slogan "Daghe Munegu" dans le col. Les nuances de jaune évoquent le lever du soleil.

