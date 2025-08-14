L’AS Monaco dévoile son nouveau maillot third

Alors que la saison de Ligue 1 reprend déjà demain avec le duel entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco se prépare aussi à la reprise. Le club du Rocher défiera Le Havre ce samedi à 19h. Et à l’amorce de ce retour du championnat de France, la formation asémiste a présenté son nouveau maillot third.

La suite après cette publicité

Ainsi, l’équipementier Mizuno a présenté une nouvelle tunique jaune. Sobre et épurée, cette tunique laisse entrevoir le logo et les différents sponsors en noir ainsi que le slogan "Daghe Munegu" dans le col. Les nuances de jaune évoquent le lever du soleil.