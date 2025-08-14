Paris FC : l’incroyable raison du deal Kevin Trapp

Depuis le début du mercato, le Paris FC se montre très actif. Promu en Ligue 1 cette saison, le nouveau club de la famille Arnault et de Red Bull a de l’ambition et surtout des moyens sur le marché des transferts. Et pour se construire un effectif capable de jouer les premiers rôles dans le championnat français, le club francilien avait besoin de renouveler plusieurs postes. Dans ce sens, Moses Simon, Otavio, Noah Sangui et Thibault De Smet ont débarqué au PFC.

Mais ce ne sont pas les seules recrues attendues. Le coach Stéphane Gilli attendait d’autres joueurs, comme il l’avait récemment confié : « on attend encore trois ou quatre recrues, dont un attaquant de pointe, un milieu de terrain, un latéral et un gardien. » Justement, ce mercredi soir, le journal Le Parisien annonçait une petite bombe : le Paris FC est en passe de s’offrir… Kevin Trapp. Le gardien allemand, passé par le PSG, est quasiment d’accord avec sa nouvelle équipe et devrait donc débarquer dans les prochains jours pour garder les cages du Paris FC cette saison.

Un poste de mannequin chez Louis Vuitton

À 35 ans, il s’apprête donc à relever un dernier défi après son passage à Francfort. Le portier allemand a été convaincu par le projet proposé par le Paris FC. Et ce jeudi, BILD dévoile les coulisses de ce dossier croustillant et pour le moins inédit dans le milieu du football. Le joueur a demandé son départ de Francfort après avoir reçu une offre de contrat de trois ans de la part du Paris FC, ce qui n’est pas négligeable à 35 ans. Surtout, il pourrait occuper un poste au sein du club après sa carrière. Mais ce n’est pas tout, et c’est là que les négociations se montrent originales.

Selon le quotidien allemand, Kevin Trapp pourrait également obtenir un poste dans… la mode. Fan de mode depuis très longtemps, Kevin Trapp pourrait devenir égérie de la marque Louis Vuitton (et du groupe LVMH), détenue par la famille Arnault, qui possède aussi 52 % des parts du Paris FC. Cette possibilité a été évoquée dans les négociations. Et cela convient parfaitement au joueur, mais aussi à sa femme Izabel Goulart, mannequin, qui réside principalement à Paris. Tous les feux sont au vert, reste désormais à conclure les négociations avec Francfort, qui cherche un nouveau gardien. Un dénouement est attendu la semaine prochaine, mais le Paris FC a utilisé des arguments pour le moins inédits dans ce dossier.