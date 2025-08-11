Ballon d’Or : le PSG répond au début de guerre Dembélé-Hakimi !

« Si j’ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite aussi. Après la saison historique que j’ai faite - il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts, en demies et en finale - alors que c’est plus difficile en tant que défenseur. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu mais non, je joue dans une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j’ai eues cette année, ce ne sont pas celles d’un défenseur normal. Je pense que quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu’un attaquant ». Dans un entretien accordé à Canal+ samedi, Achraf Hakimi était très clair sur son envie de remporter le Ballon d’Or.

Des propos qui, visiblement, n’ont pas plu en interne au PSG. L’Equipe indiquait ainsi dimanche que le club de la capitale avait tenté de faire censurer ce passage de l’interview. Et pour cause, du côté du club de la capitale, on milite surtout pour Ousmane Dembélé. De quoi créer des tensions en interne ? Nous n’en sommes peut-être pas encore là, mais comme l’indiquait le média, les propos du Marocain ont fait parler dans le vestiaire et les proches de Dembouz ont été surpris.

Le PSG dément des tensions

Dans son édition du jour, Le Parisien fait de nouvelles révélations et indique qu’effectivement, les propos du joueur formé au Real Madrid n’ont pas plu, notamment car le club n’apprécie pas que les joueurs se mettent en avant. Les dirigeants ont ainsi fait savoir à ces derniers qu’ils doivent surtout louer l’équipe avant tout lorsqu’ils prennent la parole. Pour autant, des sources internes au PSG consultées par le journal expliquent qu’il n’y a pas forcément de division dans le vestiaire, et ce alors que le PSG a effectivement lancé une campagne visant à mettre Dembélé en avant, lui qui est opposé à Lamine Yamal dans cette course effrénée.

Pour le PSG, il n’y a donc pas forcément matière à s’inquiéter d’éventuels problèmes d’égo dans le groupe parisien, qui n’existent tout simplement pas. Nasser Al-Khelaïfi, qui avait rendu visite aux joueurs jeudi, avait d’ailleurs tenu à féliciter tout le monde : « le collectif est au-dessus de tout. Je vous demande de rester solidaires. Vous méritez tous le Ballon d’Or ». Comme s’il avait anticipé les propos du latéral marocain. Quoi qu’il en soit, nul doute que cette histoire va continuer de faire parler jusqu’à la cérémonie du Ballon d’Or le 22 septembre prochain.