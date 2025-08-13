La réaction forte de Luis Enrique après le nouveau sacre du PSG

La saison est nouvelle, mais l’état d’esprit reste le même. Comme depuis plusieurs mois, le PSG a su faire preuve de caractère pour aller s’adjuger un nouveau trophée, le cinquième depuis le mois de janvier (Trophée de Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, et donc Supercoupe de l’UEFA). Menés 2-0 par une courageuse équipe de Tottenham, les Parisiens ont finalement renversé la table en l’espace de 10 minutes chrono. Entrés en cours de jeu, Kang-in Lee et Gonçalo Ramos ont remis les deux équipes à égalité, alors que Paris avait encaissé plus tôt deux buts de Van de Ven (39e), puis de Romero (48e).

Irréprochable sur le premier, Lucas Chevalier l’était moins sur le second. Mais pour sa première sous le maillot parisien, le portier tricolore aura quand même laissé une impression positive, notamment lors de la séance de tirs au but qui lui vaut la meilleure note de la rencontre sur notre site (6,5). Après la rencontre, Luis Enrique se disait évidemment heureux du résultat, mais pas totalement satisfait de la manière de l’avoir emporté… Bien. que conscient de l’infime marge de manoeuvre dont il disposait pour préparer cette rencontre, l’Asturien assurait tout de même attendre plus de ses joueurs.

«Je ne sais pas si le résultat est juste… mais c’est le foot»

«C’est difficile de parler de ce match, on a eu que 6 ou 7 jours de préparation, regrettait l’Asturien au micro de Canal+, alors que Tottenham avait déjà joué 6 rencontres de préparation depuis fin juillet. On est content d’avoir gagné ce trophée et de l’offrir aux supporters, ils sont toujours là pour nous soutenir. Je pense que Tottenham a fait un très bon match, ils étaient plus forts que nous et sont mieux préparés, mais on a réussi à lutter jusqu’à la fin», ajoutait-il.

«Je ne sais pas si le résultat est juste… mais c’est le foot, et on est content pour les supporters, on doit s’améliorer. J’attends encore plus de mes joueurs, toujours!» Ses hommes n’auront que 4 jours avant de renfiler le bleu de travail. Dimanche, le PSG se déplacera à Nantes pour la première journée de Ligue 1. La saison s’annonce déjà rythmée, au plus grand plaisir des supporters parisiens.