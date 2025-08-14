L’ancienne sélectionneuse de l’Espagne sort du silence après son licenciement

Alors que l’Espagne s’est incliné aux penalties en finale de l’Euro féminin 2025 face à l’Angleterrre, le président a décidé de démettre de ses fonctions la sélectionneuse espagnole. L’ex-sélectionneuse de l’Espagne, Montserrat Tomé, est sortie du silence après avoir été limogée. « Personne à la Fédération ne me l’a dit. Ils ont prévenu mes agents par SMS. Ce lundi-là, vers 2 heures du matin, ils me l’ont dit. Ils n’ont rien dit sur ma continuité. J’avais parlé au président après la finale, mais je ne pense pas avoir reçu le message clair de la Fédération que j’avais ressenti ou attendu. C’est le football. Je suis dans ce milieu depuis relativement peu de temps, et ils m’ont toujours dit : 'Tu seras un meilleur entraîneur quand tu seras viré.' Il faut continuer à évoluer. J’ai passé sept années merveilleuses, j’ai beaucoup grandi. C’est ce que je retiens », a-t-elle déclaré au journal AS.

La suite après cette publicité

Elle a abordé la promesse, finalement non tenue, du président sur la confiance qu’il lui accordait pour l’après-compétition : « il m’avait donné confiance. Si nous faisions un bon Euro, comme il me l’avait dit, il m’a expliqué que nous continuerons avant même que l’Euro ne commence. » Cependant, elle explique tout de même être reconnaissante d’avoir vécu cette expérience : « mon équipe m’a vraiment apprécié. J’arrive dans une période difficile. Nous avons transformé une équipe brisée en finaliste de l’Euro. Il y a des choses que nous n’avons pas choisies. J’ai dû surmonter des situations auxquelles je n’avais même pas pensé. J’ai été heureuse et satisfaite. J’ai aimé travailler avec les meilleures du monde. Je sais ce que je fais et ce que cela implique. Je suis reconnaissant. » La vice-championne d’Europe est désormais libre de tout contrat.