Man.City : Rayan Cherki récupère un numéro emblématique

Arrivé en début de mercato en Angleterre, du côté de Manchester City, après une saison réussie avec l’OL (12 buts et 20 passes décisives), Rayan Cherki devait initialement porter le numéro 29. Mais le départ de Jack Grealish, ancien numéro 10 des Citizens, pour Everton a changé la donne. Le mythique numéro 10 d’Agüero a été attribué à l’ancien Lyonnais de 21 ans. Un numéro d’un tout autre calibre, synonyme d’attentes plus élevées et de pression supplémentaire pour le natif de Lyon.

Avec le 29, le message était clair : ne pas précipiter les choses et laisser Cherki s’acclimater à la Premier League. Avec le 10, la donne est différente : il sera attendu derrière Erling Haaland, au cœur du jeu, pour distiller les ballons. C’est un numéro qu’il a déjà porté avec les Bleuets en U21, mais qu’il n’a plus touché ni à l’OL, ni en équipe de France. L’attaquant compte déjà un but et une passe décisive avec City, inscrits lors de la Coupe du Monde des Clubs. Ce samedi, face aux Wolves, Cherki aura à cœur de briller pour ses débuts en Premier League.