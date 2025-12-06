Aston Villa-Arsenal : les compositions officielles

C’est le match du jour en Angleterre. Arsenal se déplace sur la pelouse d’Aston Villa pour le compte de la 15e journée de Premier League, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement en tête du classement avec cinq points d’avance sur Manchester City, les hommes de Mikel Arteta voudront l’emporter avant la Ligue des champions et garder leur rythme face à leurs concurrents. De son côté, Aston Villa reste sur quatre victoires consécutives en championnat.

Pour ce choc, le technicien espagnol a aligné un 4-2-3-1 avec une attaque composée de Saka, Merino et Eze. Odegaard est titulaire dans l’entrejeu avec Rice et Zubimendi tandis que White et Hincapié occuperont l’axe de la défense. Du côté d’Aston Villa, Kamara animera l’entrejeu avec Onana et Tielemans.

Les compositions officielles :

Aston Villa : Martinez – Cash, Konsa, Torres, Maatsen – Kamara, Onana, Tielemans – McGinn, Watkins, Rogers.

Arsenal : Raya – Timber, White, Hincapié, Calafiori – Rice, Zubimendi – Saka, Odegaard, Eze - Merino.